أوضحت منصة مساند خطوات تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة عن مكفوليها والتي ترغب في تصحيح وضعها في الوقت الحالي.

جاء ذلك ردًا من مساند على استفسار في هذا الشأن عبر منصة إكس، حيث أكد أن صاحب العمل يقوم بتقديم طلب نقل الخدمات عبر المنصة ويتم إدخال بيانات العامل وبعدها يتم التحقق من وجود بيانات العامل المنزلي في قائمة العمالة المتغيبة.

وبعدها ينتقل الطلب إلى العامل/ة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات ثم يقوم صاحب العمل بالدخول والموافقة ودفع التكاليف المطلوبة.

كما أكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.

وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند

يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد

ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات

وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.