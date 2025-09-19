Icon

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو Icon فيصل بن فرحان يغادر إلى نيويورك لترؤس وفد السعودية المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى PARSONS Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يدشّن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في عدن Icon المباخر الإلكترونية أقل ضررًا من التقليدية Icon وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة في مصفاة سامرف Icon وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

خطوات تقديم شكوى على مكتب الاستقدام

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ صباحاً
خطوات تقديم شكوى على مكتب الاستقدام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت منصة مساند إنه يمكن تقديم شكوى على مكتب/شركة الاستقدام من خلال الدخول إلى الحساب لدى مساند ثم اختيار العقود وبعدها اختيار العقد المراد تقديم شكوى عليه ثم تفاصيل الطلب وبعد ذلك رفع شكوى ثم اختيار نوع الشكوى وأخيرًا إدخال تفاصيل الشكوى.

كما أكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.

قد يهمّك أيضاً
أزمة الاستقدام والعمل تتصاعد بعد رفض الوزارة إعتراضهم

أزمة الاستقدام والعمل تتصاعد بعد رفض الوزارة إعتراضهم

100 شكوى نصب واحتيال شهريًا عبر سماسرة الاستقدام من الفلبين

100 شكوى نصب واحتيال شهريًا عبر سماسرة الاستقدام من الفلبين

وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد