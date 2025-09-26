وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
استعرض المرور السعودي عن خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة أبشر.
وأكدت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن هذه الخدمة تمكن المستفيدين من إتمام إجراءات الكفالة المرورية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية ، دون الحاجة لزيارة مقار الإدارة العامة للمرور.
وأوضحت إدارة المرور إن خطوات تنفيذ الخدمة تتمثل في تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، اختيار خدماتي من خدمات، والدخول للخدمات العامة، ثم النقر على خدمة الكفالة، وبعدها اختيار كفالة جديدة أو استعراض الطلبات، إدخال بيانات المكفول، والضغط على أيقونة السداد، والتأكد من إجمالي المبلغ، ثم إدخال بيانات البطاقة البنكية، وطباعة الرقم المرجعي”.
أما مميزات خدمة الكفالة الإلكترونية فهي تتمثل في إمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، وتسهيل إجراءات الكفالة في الحوادث المرورية، وتسريع وإنهاء الإجراءات إلكترونيا.