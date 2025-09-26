استعرض المرور السعودي عن خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر⁩.

وأكدت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن هذه الخدمة تمكن المستفيدين من إتمام إجراءات الكفالة المرورية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية ، دون الحاجة لزيارة مقار الإدارة العامة للمرور.

خطوات الخدمة

وأوضحت إدارة المرور إن خطوات تنفيذ الخدمة تتمثل في تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، اختيار خدماتي من خدمات، والدخول للخدمات العامة، ثم النقر على خدمة الكفالة، وبعدها اختيار كفالة جديدة أو استعراض الطلبات، إدخال بيانات المكفول، والضغط على أيقونة السداد، والتأكد من إجمالي المبلغ، ثم إدخال بيانات البطاقة البنكية، وطباعة الرقم المرجعي”.

أما مميزات خدمة الكفالة الإلكترونية فهي تتمثل في إمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، وتسهيل إجراءات الكفالة في الحوادث المرورية، وتسريع وإنهاء الإجراءات إلكترونيا.