Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر⁩

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٣ مساءً
خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر⁩
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استعرض المرور السعودي عن خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر⁩.

وأكدت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن هذه الخدمة تمكن المستفيدين من إتمام إجراءات الكفالة المرورية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية ، دون الحاجة لزيارة مقار الإدارة العامة للمرور.

قد يهمّك أيضاً
خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر

خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية عبر منصة ⁧أبشر

المرور تكشف 3 إسهامات لخدمة الكفالة الإلكترونية

المرور تكشف 3 إسهامات لخدمة الكفالة الإلكترونية

خطوات الخدمة

وأوضحت إدارة المرور إن خطوات تنفيذ الخدمة تتمثل في تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، اختيار خدماتي من خدمات، والدخول للخدمات العامة، ثم النقر على خدمة الكفالة، وبعدها اختيار كفالة جديدة أو استعراض الطلبات، إدخال بيانات المكفول، والضغط على أيقونة السداد، والتأكد من إجمالي المبلغ، ثم إدخال بيانات البطاقة البنكية، وطباعة الرقم المرجعي”.

أما مميزات خدمة الكفالة الإلكترونية فهي تتمثل في إمكانية تنفيذ الخدمة في أي وقت ومكان، وتسهيل إجراءات الكفالة في الحوادث المرورية، وتسريع وإنهاء الإجراءات إلكترونيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد