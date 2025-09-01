Icon

خلال أسبوع.. انفجار ثانٍ يستهدف بنكًا بعاصمة بيرو Icon استقرار أسعار النفط عالميًا Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا Icon أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم Icon قتلى وجرحى أثناء صيانة خط غاز في مصر Icon انطلاق أعمال النسخة العاشرة من “واحة الإعلام” Icon التعليم تنشر جداول الحصص اليومية للأسبوع الثاني Icon الإفطار اليومي للطلاب أساس التحصيل الدراسي والتركيز Icon السعودية تشارك في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
 مع تصاعد وتيرة الجريمة

خلال أسبوع.. انفجار ثانٍ يستهدف بنكًا بعاصمة بيرو

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
خلال أسبوع.. انفجار ثانٍ يستهدف بنكًا بعاصمة بيرو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقع انفجار قوي أمس الأحد في العاصمة البيروفية ليما، ما تسبب في أضرار في فرع لبنك مملوك للمكسيك، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وبحسب ما ذكرته الشرطة، يعد الهجوم بالمتفجرات الثاني الذي يستهدف البنك في أقل من أسبوع، ويأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة في بيرو، ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء الهجومين.

قد يهمّك أيضاً
جاريكا عن هزيمة كولومبيا : سننهض ونتطور

جاريكا عن هزيمة كولومبيا : سننهض ونتطور

شاهد.. لحظة ابتلاع نهر فندقا في بيرو

شاهد.. لحظة ابتلاع نهر فندقا في بيرو

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد