خلال أسبوع.. انفجار ثانٍ يستهدف بنكًا بعاصمة بيرو

وقع انفجار قوي أمس الأحد في العاصمة البيروفية ليما، ما تسبب في أضرار في فرع لبنك مملوك للمكسيك، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.
وبحسب ما ذكرته الشرطة، يعد الهجوم بالمتفجرات الثاني الذي يستهدف البنك في أقل من أسبوع، ويأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة في بيرو، ولم يتضح حتى الآن الدافع وراء الهجومين.