Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مختلف مناطق المملكة

خلال أسبوع.. ضبط 318 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٨ مساءً
خلال أسبوع.. ضبط 318 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصلت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل جولاتها التفتيشية، وضبطت خلال الفترة من الاثنين حتى السبت الموافق (22 – 27) سبتمبر الجاري، (318) مخالفًا، أوقعت بحقهم الإجراءات النظامية التي تتضمن حجز المركبات وغرامات مالية؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة”، وذلك في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

نشاط نقل الركاب دون ترخيص

وكشفت الهيئة أن الفرق الرقابية ضبطت (225) مخالفًا قاموا بالأعمال التحضيرية “المناداة” لنقل الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص، و(93) مخالفًا نقلوا الركاب على متن سياراتهم الخاصة.

قد يهمّك أيضاً
بدء تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية على ناقلي المواد البترولية والخطرة

بدء تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية على ناقلي المواد البترولية والخطرة

مخالفة أكثر من 340 سائقًا للأجرة لعدم التزامهم بالزي المخصص

مخالفة أكثر من 340 سائقًا للأجرة لعدم التزامهم بالزي المخصص

وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التنافسية في قطاع النقل، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر جودة النقل وسلامة الركاب، مشددةً على أن هذه خطوة تسهم في تعزيز معدل الامتثال في قطاع نقل الركاب، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد للنقل البري الجديد على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ (1446/08/24هـ)، شدد على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، ونصت العقوبات عند تكرار المخالفات على غرامات مالية تصل إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لمدة (25) يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية “المناداة”، فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها (20) ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.

ودعت الهيئة الجميع إلى الاطلاع على أنظمة ولوائح نظام النقل البري على الطرق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي:(https://www.tga.gov.sa).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء استقبال طلبات الانضمام لنموذج عمل تشغيل المركبات ذاتية القيادة
السعودية اليوم

بدء استقبال طلبات الانضمام لنموذج عمل تشغيل...

السعودية اليوم
هيئة النقل: على مزودي خدمات توصيل الطلبات والطرود الالتزام بالمتطلبات النظامية
السعودية اليوم

هيئة النقل: على مزودي خدمات توصيل الطلبات...

السعودية اليوم