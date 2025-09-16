Icon

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس Icon ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية Icon مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها Icon تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية Icon لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة Icon اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء Icon النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة Icon في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك Icon لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات Icon الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

خلال أسبوع.. 231 مليون عملية عبر النقاط البيع بقيمة 13 مليار ريال

الثلاثاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٣ مساءً
خلال أسبوع.. 231 مليون عملية عبر النقاط البيع بقيمة 13 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 07 – 13 سبتمبر 2025 (231.057.000) عملية، بقيمة (13.108.421.000) ريال، مقابل (14.945.808.000) ريال، عن المدة السابقة نفسها.

عمليات نقاط البيع

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في النقل (5.533.000) بقيمة (966.767.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة (9.678.000) بقيمة (876.341.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي إلى (56.427.000) بقيمة (1.570.744.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المخبوزات والحلويات (7.939.000) بقيمة (253.782.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق (691.000) بقيمة (254.068.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات (52.248.000) بقيمة (1.965.973.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الملبوسات والإكسسوارات (8.248.000) بقيمة (902.679.000) ريال، في حين بلغ عدد العمليات في الثقافة والترفيه (4.589.000) بقيمة (371.632.000) ريال.

قد يهمّك أيضاً
احتياطيات السعودية تقفز لأعلى مستوى في 18 شهرًا

احتياطيات السعودية تقفز لأعلى مستوى في 18 شهرًا

البنك المركزي : أبلغوا عن رسائل الاحتيال النصية عبر الرمز المجاني الموحد 3303300

البنك المركزي : أبلغوا عن رسائل الاحتيال النصية عبر الرمز المجاني الموحد...

ووصل عدد العمليات في الخدمات المهنية والتجارية (13.566.000) بقيمة (912.581.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية (1.739.000) بقيمة (188.460.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث والمستلزمات المنزلية إلى (2.386.000) بقيمة (497.516.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد البناء والتعمير (2.275.000) بقيمة (393.366.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات (281.000) بقيمة (317.732.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات (3.922.000) بقيمة (149.891.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم (255.000) بقيمة (285.125.000) ريال.

وبلغ عدد العمليات في المنافع والخدمات العامة (742.000) بقيمة (43.258.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود (18.298.000) بقيمة (1.022.802.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في خدمات غسيل الملابس (2.926.000) بقيمة (49.466.000) ريال، وبلغ عدد العمليات الأخرى (39.314.000) بقيمة (2.081.239.000) ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض (75.952.000) بقيمة (4.653.174.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة (9.039.000) بقيمة (506.112.000) ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة (9.087.000) بقيمة (496.200.000) ريال.

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك (4.864.000) بقيمة (240.233.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل (4.070.000) بقيمة (199.045.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها (3.412.000) بقيمة (167.801.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة (5.283.000) بقيمة (318.467.000) ريال.

أما عدد عمليات نقاط البيع في الخبر فبلغ (4.805.000) بقيمة (376.903.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام (9.581.000) بقيمة (663.985.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة (27.094.000) بقيمة (1.849.001.000) ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى (19.351.000) بقيمة (802.952.000) ريال.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد