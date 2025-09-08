Icon

الأنشطة غير النفطية تنمو بنسبة 4.6% في الربع الثاني 2025 Icon درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض 40 مئوية Icon ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+ Icon إسبانيا تكتسح تركيا بسداسية بتصفيات كأس العالم Icon استقرار سعر الذهب قرب أعلى مستوى Icon الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تفتح باب التعاون للتدريس  Icon طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق Icon الربيعة يدشن 50 شاحنة ضمن الجسر البري الإغاثي لدعم الشعب السوري  Icon الرئيس الشرع يحضر حفل تخرج زوجته لطيفة من جامعة إدلب Icon لقطات من صلاة الخسوف بالمسجد النبوي اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
لشهر سبتمبر الجاري

خلال 48 ساعة.. إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
خلال 48 ساعة.. إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد مستفيديو حساب المواطن لـ إيداع الدعم للدفعة الرابعة والتسعين للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق، لشهر سبتمبر الجاري.

ومن المرتقب أن يتم إيداع دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر الجاري خلال أقل من 48 ساعة، وتحديدًا في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 10 سبتمبر، بمشيئة الله.

قد يهمّك أيضاً
ماذا تعني حالة الدفعة مرفوضة في حساب المواطن؟

ماذا تعني حالة الدفعة مرفوضة في حساب المواطن؟

تعرف على مبلغ دعم حساب المواطن من هنا

تعرف على مبلغ دعم حساب المواطن من هنا

تفاصيل دعم حساب المواطن للدفعة

وقبل أسابيع، أودع برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والتسعين أكثر من 9.7 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 250 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريال.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد.

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 94 (شهر سبتمبر 2025)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا.

نتائج أهلية حساب المواطن

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

إيداع حساب المواطن

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

رحلات السعودية
رحلات السعودية

الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن يوضح موعد وآلية التواصل عبر الرقم الموحد
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح موعد وآلية التواصل عبر...

السعودية اليوم
حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين

أخبار رئيسية
موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94 لشهر سبتمبر
أخبار رئيسية

موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير الآيبان البنكي
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير الآيبان البنكي

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 4 حالات لتسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 4 حالات لتسجيل الزوجة كمستفيد...

أخبار رئيسية