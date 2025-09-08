خلال 48 ساعة.. إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94

يستعد مستفيديو حساب المواطن لـ إيداع الدعم للدفعة الرابعة والتسعين للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق، لشهر سبتمبر الجاري.

ومن المرتقب أن يتم إيداع دعم حساب المواطن لشهر سبتمبر الجاري خلال أقل من 48 ساعة، وتحديدًا في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 10 سبتمبر، بمشيئة الله.

تفاصيل دعم حساب المواطن للدفعة

وقبل أسابيع، أودع برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والتسعين أكثر من 9.7 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 250 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريال.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 مليون مستفيد.

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 94 (شهر سبتمبر 2025)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا.

نتائج أهلية حساب المواطن

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.