درجات الحرارة.. الأحساء الأعلى بـ46 مئوية والسودة الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية.
وأوضح المركز، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، الأحساء 46، الدمام 45، حفر الباطن 44 درجة مئوية، فيما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض والمدينة المنورة وبريدة والعلا 43 درجة مئوية، المجمعة ووادي الدواسر 42، مكة المكرمة وحائل وشرورة 40، جدة وتبوك 38، جازان وينبع 37، الطائف 33، أبها 28، الباحة 25، السودة 21 درجة مئوية.
وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، كالآتي: السودة 12، أبها 18، الباحة 19، تبوك وبريدة وسكاكا 24، الرياض والدمام والمجمعة ورفحا 26، المدينة المنورة والخرج وينبع والعلا 28، جدة وشرورة 29، مكة المكرمة 32 درجة مئوية.