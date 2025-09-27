درجات الحرارة.. الخرج الأعلى بـ 42 مئوية والسودة الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض المدن في السعودية، موضحًا أن الخرج تسجل أعلى درجة حرارة بـ42 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ13 درجة مئوية.

درجات الحرارة بالمملكة

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، الخرج 42، الرياض والأحساء 41، مكة المكرمة والمجمعة ووادي الدواسر وشرورة وحفر الباطن 40 درجة مئوية.

وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن المدينة المنورة وبريدة والدوادمي 39، الدمام 38، جدة وجازان ونجران 37، الطائف 34، أبها 30، الباحة 28، السودة 24 درجة مئوية، أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 13، أبها 18، الباحة 19، الرياض وينبع والعلا 26، الخرج ووادي الدواسر وشرورة 27، جدة 29، مكة المكرمة والمدينة المنورة 30، جازان 31 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقة عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق جازان، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، والفرصة مهيأة لتشكل السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الشمالية منها، كذلك على منطقتي الرياض والقصيم، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية من جنوب غرب المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.