الباحة الأدنى بـ20

درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض 40 مئوية

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
درجات الحرارة.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والرياض 40 مئوية
المواطن - فريق التحرير

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين، في مختلف المناطق في السعودية، حيث سجلت الدمام أعلى درجة حرارة متوقعة بـ46 مئوية.

بينما سجلت المدينة المنورة وجدة عند 43 درجة، في حين سجلت كل من أبها 18 درجة مئوية والباحة 20 درجة كأدنى درجات حرارة اليوم.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في باقي المناطق بين 29 درجة في الباحة و42 درجة في بريدة وعرعر، فيما تسجل الرياض 40 درجة، ومكة 41، وسكاكا 41، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 18 درجة في أبها و32 درجة في جازان.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران، والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

