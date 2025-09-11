Icon

درجات الحرارة اليوم.. الأحساء 44 درجة والسودة 12

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات درجات الحرارة اليوم ببعض مناطق ومدن المملكة.

درجات الحرارة اليوم

وبحسب الأرصاد، تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ44 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية، والمدينة المنورة والدمام وحفر الباطن 43، الرياض وبريدة ووادي الدواسر 42 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن مكة المكرمة والمجمعة والعلا 40 درجة مئوية، ينبع وحائل وسكاكا 39، جدة وعرعر ونجران 38، الطائف 33، أبها 27، الباحة 26، السودة 22 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 12، أبها 16، الباحة 17، الرياض وبريدة ونجران ووادي الدواسر وينبع 26، الدمام وحفر الباطن 27، الأحساء 28، جدة 29، مكة المكرمة 30، المدينة المنورة 31 درجة مئوية.

