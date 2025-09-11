درجات الحرارة اليوم.. الأحساء 44 درجة والسودة 12

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات درجات الحرارة اليوم ببعض مناطق ومدن المملكة.
وبحسب الأرصاد، تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة بـ44 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية، والمدينة المنورة والدمام وحفر الباطن 43، الرياض وبريدة ووادي الدواسر 42 درجة مئوية.
كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن مكة المكرمة والمجمعة والعلا 40 درجة مئوية، ينبع وحائل وسكاكا 39، جدة وعرعر ونجران 38، الطائف 33، أبها 27، الباحة 26، السودة 22 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 12، أبها 16، الباحة 17، الرياض وبريدة ونجران ووادي الدواسر وينبع 26، الدمام وحفر الباطن 27، الأحساء 28، جدة 29، مكة المكرمة 30، المدينة المنورة 31 درجة مئوية.