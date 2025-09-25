Icon

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 42 والسودة 12 مئوية

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ صباحاً
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 42 والسودة 12 مئوية
المواطن - فريق التحرير

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات درجات الحرارة اليوم الخميس في بعض مناطق ومدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ42 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية والخرج والمجمعة ووادي الدواسر، المدينة المنورة والرياض وبريدة 40 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن جدة والدمام 38، جازان ونجران 37، الطائف 33، أبها 29، الباحة 28، السودة 23 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 12، أبها 18، الباحة 19، حفر الباطن وبيشة 24، الرياض والدمام ونجران 25، جدة والمدينة المنورة 30، مكة المكرمة 31 درجة مئوية.

