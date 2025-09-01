درجات الحرارة في السعودية.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والباحة الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجل الدمام أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة مئوية، فيما جاءت الباحة الأدنى بـ 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة في المملكة

وشهدت الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة درجات حرارة عظمى تراوحت بين 42 و43 درجة، بينما بلغت الحرارة في جدة 41 درجة وفي بريدة 42 درجة.

أما في المناطق الشمالية، فقد تراوحت العظمى بين 37 و39 درجة في تبوك وسكاكا وعرعر وحائل، في حين سجلت المرتفعات الجنوبية درجات أقل، إذ بلغت في أبها 31 درجة، وفي نجران 38 درجة، وفي جازان 36 درجة.

وأشارت التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار متفرقة على بعض المحافظات الجنوبية مثل جازان وأبها والباحة، مع نشاط في الرياح على أجزاء من المنطقة الشرقية.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

كما يستمر هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منهما, كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة.