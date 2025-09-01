Icon

درجات الحرارة في السعودية.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والباحة الأدنى Icon وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة المراعي Icon الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية Icon هل يمكن إعادة التسجيل في حساب المواطن بعد حذف الحساب؟ Icon خلال أسبوع.. انفجار ثانٍ يستهدف بنكًا بعاصمة بيرو Icon استقرار أسعار النفط عالميًا Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة صافولا Icon أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

درجات الحرارة في السعودية.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والباحة الأدنى

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
درجات الحرارة في السعودية.. الدمام الأعلى بـ46 مئوية والباحة الأدنى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تسجل الدمام أعلى درجة حرارة بـ 46 درجة مئوية، فيما جاءت الباحة الأدنى بـ 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة في المملكة

وشهدت الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة درجات حرارة عظمى تراوحت بين 42 و43 درجة، بينما بلغت الحرارة في جدة 41 درجة وفي بريدة 42 درجة.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على عسير تستمر لـ 7 مساء

تنبيه من حالة مطرية غزيرة على عسير تستمر لـ 7 مساء

طقس الاثنين.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة وغبار

طقس الاثنين.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة وغبار

أما في المناطق الشمالية، فقد تراوحت العظمى بين 37 و39 درجة في تبوك وسكاكا وعرعر وحائل، في حين سجلت المرتفعات الجنوبية درجات أقل، إذ بلغت في أبها 31 درجة، وفي نجران 38 درجة، وفي جازان 36 درجة.

وأشارت التوقعات إلى احتمالية هطول أمطار متفرقة على بعض المحافظات الجنوبية مثل جازان وأبها والباحة، مع نشاط في الرياح على أجزاء من المنطقة الشرقية.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

كما يستمر هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منهما, كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة مساء 
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى التاسعة...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق

أخبار رئيسية
درجات الحرارة اليوم.. الدمام الأعلى بـ44 مئوية والباحة 26
أخبار رئيسية

درجات الحرارة اليوم.. الدمام الأعلى بـ44 مئوية...

أخبار رئيسية
طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أخبار رئيسية

طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على...

أخبار رئيسية