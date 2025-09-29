Icon

طرح 21 مشروعًا عبر منصة استطلاع بالتعاون مع 14 جهة حكومية Icon تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية Icon درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى Icon النيران تلتهم سيارة الإعلامي المصري أحمد شوبير Icon ولاية أوريغون تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في بورتلاند Icon طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة Icon ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها على الإطلاق Icon طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة وغبار على عدة مناطق Icon الافتاء تعلن الانتهاء من إصدار كتاب فتح العلام في فتاوى أركان الإسلام لسماحة المفتي Icon فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظم ندوة “الخطاب الإعلامي للوطن.. بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة على مناطق المملكة وبعض محافظاتها، اليوم الاثنين، حيث سجّلت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة بلغت 42 مئوية، فيما سجلت مدينة أبها أدنى درجة حرارة عند 18 مئوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى في باقي المناطق تراوحت بين 28 و40 درجة، حيث سجلت الرياض 39، الدمام 40، جدة 38، بريدة 39، تبوك 36، عرعر 36، سكاكا 37، نجران 36، حائل 37، جازان 37، الباحة 28، وأبها 29 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد: لا صحة بأن جدة لم تسجل 48 درجة مئوية خلال مايو

الأرصاد: لا صحة بأن جدة لم تسجل 48 درجة مئوية خلال مايو

رفع درجة التنبيه إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة

رفع درجة التنبيه إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة

وأضاف المركز أن الأجواء تتنوع بين غائمة جزئياً مع فرص لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق الجنوبية، في حين تسود رياح نشطة على أجزاء من جدة والدمام وسكاكا.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض, نجران, تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية بمكة المكرمة
السعودية اليوم

حرس الحدود ينقذ 3 مواطنين تعطلت واسطتهم...

السعودية اليوم
حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل
السعودية اليوم

حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل

السعودية اليوم
لقطات توثق قوة عصف الأمطار جنوب مكة المكرمة
السعودية اليوم

لقطات توثق قوة عصف الأمطار جنوب مكة...

السعودية اليوم
المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة المدينة المنورة
السعودية اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث...

السعودية اليوم
درجات الحرارة.. الخرج الأعلى بـ 42 مئوية والسودة الأدنى
السعودية اليوم

درجات الحرارة.. الخرج الأعلى بـ 42 مئوية...

السعودية اليوم
طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار المثمرة في منطقة مكة المكرمة
السعودية اليوم

طرح 3 فرص استثمارية لزراعة الشتلات والأشجار...

السعودية اليوم
طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي يجسّد رؤية شمولية لتطوير البنية التحتية بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

طريق الأمير محمد بن سلمان.. محور تنموي...

السعودية اليوم
قصر السقاف.. معلمٌ معماري وشاهدٌ تاريخي لمكة المكرمة
السعودية اليوم

قصر السقاف.. معلمٌ معماري وشاهدٌ تاريخي لمكة...

السعودية اليوم