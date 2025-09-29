درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة على مناطق المملكة وبعض محافظاتها، اليوم الاثنين، حيث سجّلت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجة حرارة بلغت 42 مئوية، فيما سجلت مدينة أبها أدنى درجة حرارة عند 18 مئوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى في باقي المناطق تراوحت بين 28 و40 درجة، حيث سجلت الرياض 39، الدمام 40، جدة 38، بريدة 39، تبوك 36، عرعر 36، سكاكا 37، نجران 36، حائل 37، جازان 37، الباحة 28، وأبها 29 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن الأجواء تتنوع بين غائمة جزئياً مع فرص لهطول أمطار رعدية على بعض المناطق الجنوبية، في حين تسود رياح نشطة على أجزاء من جدة والدمام وسكاكا.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض, نجران, تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج.