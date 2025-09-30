Icon

دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ مساءً
دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان
المواطن - فريق التحرير

أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (13) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

