دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان

السعودية تحصد 6 جوائز دولية في أولمبياد البلقان للمعلوماتية 2025 بإيطاليا نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز حليب الكركم.. الأفضل قبل النوم اكتشاف يوثق 12 ألف سنة من مواقع الفن الصخري في صحراء النفود سكني يوضح السن المطلوب للتقديم للحصول على الدعم القبض على وافدين لاعتدائهم على آخر وسلب ماله بالرياض غلق محلين مخالفين لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية بالرياض 221 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بقيمة 12 مليار ريال ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطة غزة هل تتأثر مصر بفيضانات السودان؟
أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان تهريب (13) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.