دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر بجازان

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٨ مساءً
دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:[email protected] ، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

