أخبار رئيسية
محمد بن زايد يصل الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٩ مساءً
محمد بن زايد يصل الرياض وولي العهد في مقدمة مستقبليه
المواطن - واس

وصل إلى الرياض، اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

