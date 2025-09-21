Icon

رئيس الوزراء البريطاني: الاعتراف بدولة فلسطين يحيي الأمل بالسلام لحل الدولتين

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، وقال إن هذا القرار جاء لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين.

كما قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأحد، إن بلاده اعترفت بدولة فلسطينية.

وتابع رئيس الوزراء أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع قيام دولة فلسطينية.

وأضاف أن اعتراف كندا بدولة فلسطين يأتي ضمن جهد دولي منسق لتحقيق حل الدولتين.

بدورها، اعترفت أستراليا اليوم بدولة فلسطينية، وقالت إن ذلك يأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

 

