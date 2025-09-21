رئيس الوزراء البريطاني: الاعتراف بدولة فلسطين يحيي الأمل بالسلام لحل الدولتين

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، وقال إن هذا القرار جاء لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين.
كما قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأحد، إن بلاده اعترفت بدولة فلسطينية.
وتابع رئيس الوزراء أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لمنع قيام دولة فلسطينية.
وأضاف أن اعتراف كندا بدولة فلسطين يأتي ضمن جهد دولي منسق لتحقيق حل الدولتين.
بدورها، اعترفت أستراليا اليوم بدولة فلسطينية، وقالت إن ذلك يأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.