رئيس الوزراء القطري: الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها.

وتابع رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء: أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر اليوم لا نستطيع أن نسميه إلا “إرهاب دولة”.

وشدد على أن الهجوم الإسرائيلي تجاوز كل القوانين الدولية والمعايير الأخلاقية، كما أضر بجهود السلام في المنطقة.