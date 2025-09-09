Icon

رئيس الوزراء القطري: الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها.

وتابع رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء: أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر اليوم لا نستطيع أن نسميه إلا “إرهاب دولة”.

وشدد على أن الهجوم الإسرائيلي تجاوز كل القوانين الدولية والمعايير الأخلاقية، كما أضر بجهود السلام في المنطقة.

 

