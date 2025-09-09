رئيس الوزراء القطري: الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها هيئة تطوير محمية الإمام تركي تطلق المرحلة الثانية من موسم الرعي طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ملك الأردن تفاصيل اتصال ترامب بأمير قطر شرط مهم لاستفادة المطلقة من سكني سعود بن طلال يُدشِّن موسم صرام الأحساء لعام 2025 القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في عسير آبل تكشف عن مواصفات iPhone 17.. شاشة أكبر وتقنية ProMotion لأول مرة أبل تكشف عن iOS 26 بتجربة بصرية وذكاء اصطناعي متطور
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إن الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة 100% وليس هناك علم مسبق بها.
وتابع رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء: أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر اليوم لا نستطيع أن نسميه إلا “إرهاب دولة”.
وشدد على أن الهجوم الإسرائيلي تجاوز كل القوانين الدولية والمعايير الأخلاقية، كما أضر بجهود السلام في المنطقة.