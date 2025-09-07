رافينيا يتهم ديزني لاند بـ العنصرية

اتهم اللاعب النجم، مهاجم برشلونة، رافينيا، ديزني لاند باريس بالعنصرية بعد أن تجاهلت تميمة، ابنه الصغير “بسبب لونه عكس ما حدث مع أطفال من البشرة البيضاء”، بحسب وصفه.

وعبّر رافينيا عن غضبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو من دينزي لاند تُظهر تجاهل الطفل البالغ من العمر عامين.

وأظهرت اللقطات، التي نُشرت على حسابه على إنستغرام، عددًا من الأطفال وهم يُعانقون من قِبَل تميمة، بينما وقف ابن رافينيا، غايل، جانبًا.

رافينيا يهاجم ديزني لاند

ثم أشار غايل إلى التميمة، إذ طلب منها على ما يبدو عناقًا، لكن ذلك لم يحدث، كما أظهرت مقاطع أخرى شخصًا بالغًا مجهول الهوية يحمل الصبي إلى التميمة في محاولة أخيرة لجذب انتباههم، ولكن مرة أخرى، لم يحظَ جايل بأي اهتمام.

وقال رافينيا عبر إنستغرام: موظفوكم مشينون، لا يجب أن تُعاملوا الناس بهذه الطريقة، وخاصةً الأطفال، من المفترض أن تُسعدوا الأطفال، لا أن تتجاهلوهم. أُفضّل أن أقول “تجاهلوا” بدلًا من أي شيء آخر. عار عليكم.

ثم اتهم رافينيا التميمة بتجاهل جايل عمدًا بسبب لون بشرته، وأضاف لاعب برشلونة: أتفهم تعب من يعملون في هذا المجال، لكن لماذا تلقّى جميع الأطفال البيض عناقًا ولم يتلقَّ ابني عناقًا؟

ولم يصدر رد رسمي من ديزني لاند على ادعاء لاعب برشلونة، إذ تواصلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية معهم للتعليق.