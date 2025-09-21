Icon

قبل يوم من انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

رسميًا.. بريطانيا وكندا وأستراليا يعترفون بدولة فلسطين

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٠ مساءً
رسميًا.. بريطانيا وكندا وأستراليا يعترفون بدولة فلسطين
المواطن - فريق التحرير

قبل يوم من المؤتمر الذي سيعقد الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية – فرنسية، حيث يتوقّع أن تعلن دول عدّة على رأسها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية.

الاعتراف بدولة فلسطين

وقال كارني في تصريحات اليوم الأحد إن “الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بشكل ممنهج على منع أي احتمال لقيام دولة فلسطينية”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

بدورها أعلنت أستراليا رسمياً اليوم الاعتراف بدولة فلسطين، كذلك فعلت الحكومة البريطانية، على لسان رئيس وزرائها كير ستارمر، الذي قال في بيان مصور، “نعترف بدولة فلسطين لإحياء آمال السلام”.

بينما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتلك القرارات الصادرة على الدول الثلاث.

مبادرة سعودية فرنسية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رأى أمس أنه على العالم “ألا يخشى ردود الفعل الإسرائيلية على الاعتراف بدولة فلسطينية. واعتبر أن إسرائيل تواصل سياسة تقضي بتدمير قطاع غزة وضمّ الضفة الغربية.

أتى ذلك، بعدما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بأغلبية ساحقة “إعلان نيويورك” (وهو مبادرة سعودية فرنسية لإحياء ودعم فكرة حل الدولتين) الذي حدد “خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

يذكر أنه من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، تعترف 149 دولة حتى الآن بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988.

 

