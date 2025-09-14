باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى فروع الملاحة الجوية رصد التربيع الأخير لقمر ربيع الأول في سماء عرعر بمشهد بديع سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في سول بالصومال نيوم يتغلّب بهدفين لهدف على مضيفه ضمك
شهدت سماء مدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، مساء اليوم، ظاهرة فلكية مميزة تمثلت في التربيع الأخير لقمر شهر ربيع الأول 1447هـ، حيث ظهر القمر مضاءً من جهته الشرقية، مشكِّلًا نصف دائرة مضيئة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.
ويُعد التربيع الأخير من أبرز المراحل الشهرية للقمر، ويحدث عندما يشكّل زاوية مقدارها 90 درجة مع الشمس بالنسبة إلى الأرض، مما يجعل نصفه الشرقي مضاءً، فيما يغرق نصفه الغربي في الظلام.
وأوضح مختصون في علم الفلك أن هذه الظاهرة تتكرر بانتظام كل شهر قمري في طوره الأخير، وتُعد فرصة مميزة لهواة الفلك والتصوير لرصد تفاصيل سطح القمر بوضوح، ولاسيما في المناطق التي تتميز بصفاء السماء مثل منطقة الحدود الشمالية.