رصد طائر “الصرد المُقنّع” في شمال السعودية

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٤ مساءً
رصد طائر “الصرد المُقنّع” في شمال السعودية
المواطن - واس

رُصد طائر الصرد المُقنّع (Lanius nubicus) مؤخرًا في منطقة الحدود الشمالية، وذلك ضمن مشاهدات موسمية تؤكد غنى المملكة بالتنوع الحيوي، وكونها محطة مهمة في مسارات الطيور المهاجرة عبر الجزيرة العربية.

ويُعرف هذا الطائر عربيًا بأسماء عدة منها: الصرد المقنّع، والجارح المقنّع، والدقناش القبطي، ويُعد من الطيور المهاجرة صغيرة الحجم التي تجذب الانتباه بفضل مظهرها المميز، إذ يتميز برأس أبيض تتخلله علامة سوداء حول العينين تمتد حتى الأذنين، إضافة إلى جناحين أسودين تتخللهما بقع بيضاء أنيقة.
ويتغذى الصرد المقنّع على الحشرات واللافقاريات الصغيرة، وقد يصطاد أحيانًا طيورًا صغيرة، مستفيدًا من حركاته السريعة وانقضاضه المفاجئ.

ويمتد مساره الهجري من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، مرورًا بالشرق الأوسط -بما في ذلك أجواء المملكة- وصولًا إلى القارة الأفريقية التي يقضي فيها موسم الشتاء.

وأوضح رئيس جمعية أمان البيئة ناصر المجلاد، أن رصد هذا الطائر في شمال المملكة يُبرز أهمية الموقع الإستراتيجي للمملكة على خريطة هجرة الطيور، ودورها البارز في احتضان التنوع البيئي، وتوفير بيئات طبيعية غنية تدعم استمرار هذه الرحلات الموسمية.

