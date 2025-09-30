رياح نشطة على تبوك حتى التاسعة 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة، على البدع، وحقل، ونيوم شرما تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.‏