Icon

شروط الاشتراك في جمعية GOSI Icon آلية تقييم الأصول في حساب المواطن Icon التوابل الحارة تساعد على كبح الشهية وخفض السعرات الحرارية Icon مصر تطرح 6 قطع أراض متميزة في القاهرة على المستثمرين Icon الولايات المتحدة على شفا شلل حكومي Icon النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة جديدة في إنتاج أوبك+ Icon رياح نشطة على تبوك حتى التاسعة  Icon سوق السينما بالسعودية يشهد تسجيل أرقام قياسية تواكب كبرى الأسواق العالمية Icon معدل البطالة بين السعوديين يسجل 6.8% بالربع الثاني Icon الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رياح نشطة على تبوك حتى التاسعة 

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
رياح نشطة على تبوك حتى التاسعة 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة، على البدع، وحقل، ونيوم شرما تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.‏

قد يهمّك أيضاً
11 فنانًا وفنانة يعالجون التشوه البصري في تبوك

11 فنانًا وفنانة يعالجون التشوه البصري في تبوك

الإنذار المبكر : رياح نشطة تحد الرؤية على تبوك

الإنذار المبكر : رياح نشطة تحد الرؤية على تبوك

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قيادة تتجدد.. نائب أمير تبوك يودّع الزبن ويستقبل الزهراني مديرًا لشرطة المنطقة
السعودية اليوم

قيادة تتجدد.. نائب أمير تبوك يودّع الزبن...

السعودية اليوم
رياح نشطة على تبوك حتى السابعة مساء 
السعودية اليوم

رياح نشطة على تبوك حتى السابعة مساء 

السعودية اليوم