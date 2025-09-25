Icon

رياح نشطة على تبوك حتى السابعة مساء 

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
رياح نشطة على تبوك حتى السابعة مساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة على أملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

