رياح نشطة على تبوك حتى السابعة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من رياح نشطة على أملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49) كم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.