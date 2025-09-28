رينارد يعلن قائمة الأخضر استعدادًا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرفي رينارد عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسيخوض الأخضر خلال الملحق الآسيوي مباراتين، حيث يلتقي في المواجهة الأولى منتخب إندونيسيا يوم الثامن من أكتوبر المقبل، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب العراق يوم الرابع عشر من أكتوبر المقبل، وستقام المباراتان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وضمّت القائمة التي أعلنها رينارد (27) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، نواف بوشل، سعد آل موسى، محمد سليمان، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي، أيمن يحيى، محمد كنو، ناصر الدوسري، زياد الجهني، مصعب الجوير، عبدالله الخيبري، علي الحسن، مهند آل سعد، سالم الدوسري، مروان الصحفي، صالح أبو الشامات، عبدالرحمن العبود، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان.

يُذكر أن المنتخب السعودي يوجد في المجموعة الثانية من منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، إذ يتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.