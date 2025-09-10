Icon

عن شهري يوليو وأغسطس

زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها 

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٠ مساءً
زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها 
المواطن - فريق التحرير

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي يوليو وأغسطس 2025م، وذلك في الـ15 من شهر سبتمبر 2025م كحدٍ أقصى.

وحثت هيئة الزكاة، المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني (https://zatca.gov.sa/ar/pages/default.aspx)، تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضريبة الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

وتُعَد الضريبة الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

