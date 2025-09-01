Icon

“زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات  Icon جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية Icon هندي يكتشف أسرته الحقيقية بعد 30 عاماً من اختطافه Icon وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن Icon انطلاق موسم الصيد في السعودية لهذا العام Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة Icon وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم Icon الدفاع المدني: أمطار رعدية على عدة مناطق تجنبوا مجاري السيول Icon “الغذاء والدواء” تمنح الإذن بالتسويق لجهاز طبي متقدم للكشف عن ألزهايمر Icon “تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم
والإعفاء من العقوبات المالية

“زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات 

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٢ مساءً
“زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وأوضحت “زاتكا” أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وأكدت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

ودعت “زاتكا” المكلفين إلى الاطّلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.

وحثت “زاتكا” جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد