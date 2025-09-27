Icon

لحماية سيادة البلاد وأمنها الوطني

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى شحذ الدرع والسيف النوويين

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٨ مساءً
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى شحذ الدرع والسيف النوويين
المواطن - فريق التحرير

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجه باستخدام جميع الموارد لدعم البرنامج النووي من أجل “شحذ الدرع والسيف النوويين” لحماية سيادة البلاد وأمنها الوطني.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم التقى بمسؤولين وعلماء كبار في معاهد أبحاث الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، أمس الجمعة، وقال إن “الأولوية القصوى” للبلاد هي مواصلة تطوير موقف الرد النووي.

شحذ الدرع والسيف النوويين

وأضافت الوكالة “قال الرفيق كيم جونغ أون إنه يجب علينا شحذ وتجديد الدرع والسيف النوويين باستمرار لضمان السيادة الوطنية والأمن والمصالح والحق في التنمية بشكل موثوق”.

وأشار كيم جونغ أون إلى أن أامتلاك قدرة نووية استراتيجية “ضمانة موثوقة للأمن المستقبلي”.

وفي وقت سابق، أعلن كيم جونغ أون، خلال خطابه أمام الدورة الـ13 للجمعية الشعبية العليا الـ14، أن كوريا الديمقراطية استحوذت على سلاح سري جديد، وأحرزت تقدمًا ملحوظًا في البحث والتطوير الدفاعي.

وأكد زعيم كوريا الشمالية، أن بلاده لن تقايض بأي شيء مقابل رفع العقوبات، مشددا على أنه يستبعد بشكل قاطع إمكانية نزع السلاح النووي، “لأن حيازة الأسلحة النووية منصوص عليها في القانون، والحكومة ملزمة بحماية هذا الحق”.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ إن كوريا الشمالية سعت لعقود من الزمن إلى تنفيذ برنامج للأسلحة النووية، وشملت جهودها عملية سرية لتخصيب اليورانيوم سمحت بإنتاج ما يصل إلى 20 سلاحا نوويا كل عام.

