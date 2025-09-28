زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب غربي إيران

ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر، أمس الأحد، مدينة نهاوند الواقعة بمحافظة همدان غربي إيران.

وأفادت مؤسسة رصد أحداث الزلازل الوطنية، أن الزلزال كان على عمق 10كلم عن سطح الأرض بمنطقة فيروزان في مدينة نهاوند.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.