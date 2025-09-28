زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب غربي إيران

الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج تدفقات غير مسبوقة لسد النهضة تهدد السودان بالغرق رينارد يعلن قائمة الأخضر استعدادًا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026 وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95 أبرز الأسئلة الشائعة وإجابتها بشأن منصة التوازن العقاري حريق في مستودعات بالمدينة المنورة والمدني يتدخل وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر، أمس الأحد، مدينة نهاوند الواقعة بمحافظة همدان غربي إيران.
وأفادت مؤسسة رصد أحداث الزلازل الوطنية، أن الزلزال كان على عمق 10كلم عن سطح الأرض بمنطقة فيروزان في مدينة نهاوند.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.