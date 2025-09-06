Icon

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي أفغانستان

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي أفغانستان
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر أفغانستان مساء الجمعة بعد أيام قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع في إقليم كونار شرقي أفغانستان على عمق 10 كيلومترات، كما شعر بالزلزال سكان العاصمة كابل، إلا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

