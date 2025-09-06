وفاة شبيه عادل إمام الفنان فكري عبدالحميد وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي استشاري: المورينجا ليست علاجًا سحريًا ولا تعالج الضغط والسكري ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت المرور يحدد غرامة استخدام أي جهاز محمول أثناء سير المركبة زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شرقي أفغانستان أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب انطلاق ملتقى الشنفري الأول بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والمفكرين
ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر أفغانستان مساء الجمعة بعد أيام قليلة من الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع في إقليم كونار شرقي أفغانستان على عمق 10 كيلومترات، كما شعر بالزلزال سكان العاصمة كابل، إلا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.