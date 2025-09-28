Icon

العالم
حصاد اليوم

زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب تركيا

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٦ مساءً
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب تركيا
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية “كوتاهيا” وسط تركيا.

زلزال في تركيا

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، أن الزلزال وقع على عمق بلغ نحو (8.46) كيلومترات تحت سطح الأرض، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان في قضاء “شيمشيك” التابع للولاية، وشعر به سكان عدة مدن كبرى، من بينها إسطنبول وإزمير وبورصة، إضافة إلى عددٍ من الولايات المجاورة.

ولم تسجل أي خسائر بشرية كبيرة، بينما وردت تقارير عن إصابات طفيفة وحالات هلع بين السكان الذين هرعوا إلى الشوارع، إلى جانب تعرض بعض المباني القديمة إلى أضرار.

