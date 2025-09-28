زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب تركيا

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية “كوتاهيا” وسط تركيا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان، أن الزلزال وقع على عمق بلغ نحو (8.46) كيلومترات تحت سطح الأرض، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان في قضاء “شيمشيك” التابع للولاية، وشعر به سكان عدة مدن كبرى، من بينها إسطنبول وإزمير وبورصة، إضافة إلى عددٍ من الولايات المجاورة.
ولم تسجل أي خسائر بشرية كبيرة، بينما وردت تقارير عن إصابات طفيفة وحالات هلع بين السكان الذين هرعوا إلى الشوارع، إلى جانب تعرض بعض المباني القديمة إلى أضرار.