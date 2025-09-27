Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الصين

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر محافظة لونجشي بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين صباح اليوم.

مركز رصد الزلزال

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أنه جرى رصد مركز الزلزال عند خط عرض 34.91 درجة شمالًا وخط طول 104.58 درجات شرقًا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

قد يهمّك أيضاً
موقع بريطاني: خطوات تاريخية لـ السعودية في 7 أيام

موقع بريطاني: خطوات تاريخية لـ السعودية في 7 أيام

فرانس برس: معدل نمو الصين الأضعف منذ 40 سنة

فرانس برس: معدل نمو الصين الأضعف منذ 40 سنة

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصين تبدأ بناء تلسكوب عالي الدقة في سقف العالم
العالم

الصين تبدأ بناء تلسكوب عالي الدقة في...

العالم
الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسة للقروض دون تغيير
السوق

الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسة للقروض...

السوق
السعودية والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة والتعدين
السعودية اليوم

السعودية والصين تعزّزان شراكتهما الإستراتيجية في الصناعة...

السعودية اليوم
زلزال يضرب بحر إيجه غربي تركيا
العالم

زلزال يضرب بحر إيجه غربي تركيا

العالم
أبل تؤجل بيع هاتفها “آيفون أير” في الصين
تكنولوجيا

أبل تؤجل بيع هاتفها “آيفون أير” في...

تكنولوجيا