زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الصين

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر محافظة لونجشي بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين صباح اليوم.

مركز رصد الزلزال

وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أنه جرى رصد مركز الزلزال عند خط عرض 34.91 درجة شمالًا وخط طول 104.58 درجات شرقًا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزل.