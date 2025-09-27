زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الصين

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر محافظة لونجشي بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين صباح اليوم.
وذكر مركز شبكات الزلازل الصيني أنه جرى رصد مركز الزلزال عند خط عرض 34.91 درجة شمالًا وخط طول 104.58 درجات شرقًا، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزل.