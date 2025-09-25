Icon

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب فنزويلا

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٧ صباحاً
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب فنزويلا
المواطن - واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر الأراضي الفنزويلية اليوم.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخميس أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22:21 بتوقيت غرينتش على بُعد 24 كيلومترًا شمال شرقي مدينة ميني-غراندي، وكان مركزه على عمق 7.8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم تُعلن أي تحذيرات بخصوص خطر حدوث موجات مد عالية “تسونامي”.

