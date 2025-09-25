زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب فنزويلا

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر الأراضي الفنزويلية اليوم.
وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الخميس أن الزلزال وقع في تمام الساعة 22:21 بتوقيت غرينتش على بُعد 24 كيلومترًا شمال شرقي مدينة ميني-غراندي، وكان مركزه على عمق 7.8 كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم تُعلن أي تحذيرات بخصوص خطر حدوث موجات مد عالية “تسونامي”.