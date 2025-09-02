Icon

زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٠ مساءً
زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال جديد بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم مناطق جنوب شرق أفغانستان, وذلك دون أن ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان على بعد 34 كيلومترًا شمال شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار.
وتأتي هذه الهزة الأرضية بعد أقل من يومين على الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شرق أفغانستان، وتسبب في مقتل 1411 شخصًا وإصابة أكثر من 3200 آخرين.

