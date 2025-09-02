زلزال جديد بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان استشاري: تكرار التهابات الجيوب الأنفية يتطلب الجراحة دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر بجازان سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.3 مليارات ريال موسم تمور البدائع.. جودة في المنتج وإنعاش للحركة الاقتصادية وزير الموارد البشرية: مساهمات المسؤولية الاجتماعية تتجاوز 4 مليارات ريال الإخلاء الطبي ينقل 3 سعوديين من الكويت الإحصاء: 95% من العاملين يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية فلكية جدة: العديد من الظواهر المميزة لعشاق السماء في سبتمبر كاتب: سمعة المجتمع قد تهتز بسلوك مشاهير الفلس وممارساتهم
ضرب زلزال جديد بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم مناطق جنوب شرق أفغانستان, وذلك دون أن ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان على بعد 34 كيلومترًا شمال شرق مدينة جلال آباد في ولاية ننكرهار.
وتأتي هذه الهزة الأرضية بعد أقل من يومين على الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شرق أفغانستان، وتسبب في مقتل 1411 شخصًا وإصابة أكثر من 3200 آخرين.