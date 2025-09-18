زلزال عنيف بقوة 7.8 درجات يضرب روسيا وتحذيرات من تسونامي

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بلغت شدته 7.8 درجات ضرب منطقة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في أقصى شرق روسيا، اليوم الخميس (الجمعة بالتوقيت المحلي).
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات، فيما أصدر النظام الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) تنبيهًا باحتمال تشكّل أمواج عالية في أعقاب الهزة الأرضية.