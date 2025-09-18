زلزال عنيف بقوة 7.8 درجات يضرب روسيا وتحذيرات من تسونامي

أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بلغت شدته 7.8 درجات ضرب منطقة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في أقصى شرق روسيا، اليوم الخميس (الجمعة بالتوقيت المحلي).

تحذيرات من تسونامي

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات، فيما أصدر النظام الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) تنبيهًا باحتمال تشكّل أمواج عالية في أعقاب الهزة الأرضية.