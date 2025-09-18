زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم الخميس، أن زلزالًا بقوة 6.3 درجات ضرب اليوم الخميس منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا.

مركز رصد الزلزال

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، دون ورود أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.