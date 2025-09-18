Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة Icon نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد Icon وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية Icon وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله Icon لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي Icon الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار Icon القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء Icon وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة Icon

بقوة 6.3 درجات

زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
زلزال عنيف يضرب إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم الخميس، أن زلزالًا بقوة 6.3 درجات ضرب اليوم الخميس منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا.

مركز رصد الزلزال

وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، دون ورود أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

زلزال جديد بقوة 4.8 ريختر يضرب جنوبي إيران

زلزال جديد بقوة 4.8 ريختر يضرب جنوبي إيران

الجبير يبحث مع وزيرة الخارجية الإندونيسية جدول أعمال القمة الإسلامية

الجبير يبحث مع وزيرة الخارجية الإندونيسية جدول أعمال القمة الإسلامية

