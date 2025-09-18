زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، اليوم الخميس، أن زلزالًا بقوة 6.3 درجات ضرب اليوم الخميس منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا.
وأوضح المركز، في بيان له اليوم، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، دون ورود أنباء فورية عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.