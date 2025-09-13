زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا وتحذيرات من أمواج تسونامي خطيرة

ضرب زلزال بقوة 7,4 درجات على مقياس ريختر في كامتشاتكا قبالة سواحل الشرق الأقصى الروسي السبت.

زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب على بعد 111 كيلومترًا شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي المركز الإداري لمنطقة كامتشاتكا، وعلى عمق 39,5 كيلومترًا.

وأعلن مركز التحذير من أمواج المد العالية “تسونامي” في المحيط الهادئ أن هناك احتمالًا بتشكل أمواج “خطيرة” يصل ارتفاعها إلى متر واحد على بعض السواحل الروسية القريبة من مركز الزلزال.

وأضاف المركز أن اليابان وهاواي وجزر أخرى في المحيط الهادئ قد تشهد أمواجًا أقل من 30 سنتيمترًا.