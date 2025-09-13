زلزال عنيف يضرب سواحل روسيا وتحذيرات من أمواج تسونامي خطيرة البرلمان العربي: إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين خطوة تعكس الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين موسم الخريف: اعتدال الأجواء واقتران القمر بالثريا في قران 19 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر الدولية طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح وبرد في 8 مناطق بيان سعودي مصري أمريكي إماراتي مشترك: لا حل عسكري في السودان 100 ألف ريال غرامة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة الشرطة تباشر واقعة اعتداء ومحاولة إركاب بالقوة في الرياض ماكرون: نرسم مع السعودية مسارًا لا رجعة فيه نحو السلام في الشرق الأوسط
ضرب زلزال بقوة 7,4 درجات على مقياس ريختر في كامتشاتكا قبالة سواحل الشرق الأقصى الروسي السبت.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال ضرب على بعد 111 كيلومترًا شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي المركز الإداري لمنطقة كامتشاتكا، وعلى عمق 39,5 كيلومترًا.
وأعلن مركز التحذير من أمواج المد العالية “تسونامي” في المحيط الهادئ أن هناك احتمالًا بتشكل أمواج “خطيرة” يصل ارتفاعها إلى متر واحد على بعض السواحل الروسية القريبة من مركز الزلزال.
وأضاف المركز أن اليابان وهاواي وجزر أخرى في المحيط الهادئ قد تشهد أمواجًا أقل من 30 سنتيمترًا.