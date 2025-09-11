زلزال في أنقرة

ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم العاصمة التركية أنقرة، وفق ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

وأوضحت “آفاد” في بيان أن الزلزال وقع في منطقة كاليجيك بعمق 11.8 كيلومتر تحت سطح الأرض، مشيرة إلى أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.