العالم
حصاد اليوم

زلزال يضرب تشيلي

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
زلزال يضرب تشيلي
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد (43) كيلومترًا من مدينة “أولاغوي”، وعلى عمق (122.7) كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وتقع تشيلي في منطقة تسمى “حزام النار”، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادي، ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.

