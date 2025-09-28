زلزال يضرب تشيلي

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم تشيلي.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد (43) كيلومترًا من مدينة “أولاغوي”، وعلى عمق (122.7) كيلومترًا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وتقع تشيلي في منطقة تسمى “حزام النار”، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادي، ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.