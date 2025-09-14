زلزال يهز إندونيسيا السعودية تشارك في قمة عمداء مجموعة تواصل المجتمع الحضري “U20” كوريا الجنوبية تُسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور هذا العام طقس الأحد.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق بعد بولندا.. مسيرة تخترق أجواء رومانيا الخليج يتغلب على الفيحاء بثلاثية نظيفة التعاون يفوز على الأخدود بدوري المحترفين انفجار ضخم في مدريد وإصابة 25 شخصًا بينهم 3 بحالة حرجة برازيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لسماع صوت والده الراحل وظائف إدارية شاغرة بـ فروع شركة EY
ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الأحد إندونيسيا.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال في البحر على بعد 86 كيلومترًا غرب منطقة “سينابانج”، وعلى عمق 2 كيلومتر.