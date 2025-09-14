زلزال يهز إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الأحد إندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال في البحر على بعد 86 كيلومترًا غرب منطقة “سينابانج”، وعلى عمق 2 كيلومتر.