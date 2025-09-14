Icon

زلزال يهز إندونيسيا

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
زلزال يهز إندونيسيا
المواطن - فريق التحرير

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الأحد إندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال في البحر على بعد 86 كيلومترًا غرب منطقة “سينابانج”، وعلى عمق 2 كيلومتر.

