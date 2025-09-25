Icon

بسبب الحرب والإبادة الجماعية في غزة

سابقة أوروبية.. سلوفينيا تحظر سفر نتنياهو لأراضيها

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٦ مساءً
سابقة أوروبية.. سلوفينيا تحظر سفر نتنياهو لأراضيها
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الحكومة السلوفينية، اليوم الخميس، فرض حظر على سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أراضيها، في خطوة غير مسبوقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتأتي استكمالًا لسلسلة إجراءات اتخذتها ليوبليانا في الأشهر الأخيرة ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة وسياساتها في الأراضي الفلسطينية.

سلوفينيا تحظر سفر نتنياهو لأراضيها

وأوضحت في بيان رسمي اليوم، أن القرار أتى في سياق “الموقف الثابت لسلوفينيا الرافض للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية”. وأكدت أنّ الحظر الجديد يندرج ضمن السياسة الأوروبية المتشددة تجاه أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

وكانت سلوفينيا قد فرضت في يوليو الماضي حظرًا على سفر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهما من أبرز رموز اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، بسبب خطاباتهما التي وُصفت بأنها “تحريضية وعنصرية”.

كما أعلنت في أغسطس، حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تلاه حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

