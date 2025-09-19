Icon

سبب تساوي الليل والنهار مرتين سنويًا

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٨ مساءً
سبب تساوي الليل والنهار مرتين سنويًا
المواطن - فريق التحرير

قال أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند إن تساوي الليل مع النهار يحدث مرتين في السنة، الأولى خلال الاعتدال الربيعي في شهر مارس، والثانية خلال الاعتدال الخريفي في شهر سبتمبر.

وتابع المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن التساوي المقصود هو تساوي وقتي الشروق والغروب، بحيث تتعادل ساعات الصباح مع المساء، إلا أن هذا التساوي لا يحدث في يوم واحد في جميع أنحاء العالم، بل يختلف بحسب الموقع الجغرافي لكل منطقة على سطح الأرض نسبة إلى خط الاستواء.

ولفت إلى أن هذه الظواهر الكونية الدقيقة تندرج ضمن مظاهر القدرة الإلهية، مستشهدًا بقوله تعالى: “إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ”.

