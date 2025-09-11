سبب تميز الأحساء في إنتاج التمور

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
استعرض خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق أسباب مناسبة الأحساء لزراعة وإنتاج التمور مقارنة بغيرها من مناطق المملكة.
وتابع الزعاق، عبر منصة إكس، أن شدة الحر صيفا سبب منافستنا للعالم في زراعة النخيل، لذلك فارتفاع الحرارة والرطوبة في الأحساء سبب تميزها في قوة إنتاجها من التمور.
وتمور الأحساء هي تمور فاخرة من أشهر أصنافها الخلاص، الرزيز، الشيشي، والزاملي وتتميز بجودتها وقيمتها الغذائية العالية، بما في ذلك احتوائها على مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ والذاكرة.
وتُعد الأحساء مركزًا عالميًا لإنتاج التمور، حيث تحتوي على ملايين من أشجار النخيل التي تنتج كميات كبيرة من التمور سنويًا.