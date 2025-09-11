Icon

Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض

سبب تميز الأحساء في إنتاج التمور

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٦ صباحاً
سبب تميز الأحساء في إنتاج التمور
المواطن - فريق التحرير

استعرض خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق أسباب مناسبة الأحساء لزراعة وإنتاج التمور مقارنة بغيرها من مناطق المملكة.

وتابع الزعاق، عبر منصة إكس، أن شدة الحر صيفا سبب منافستنا للعالم في زراعة النخيل، لذلك فارتفاع الحرارة والرطوبة في الأحساء سبب تميزها في قوة إنتاجها من التمور.

وتمور الأحساء هي تمور فاخرة من أشهر أصنافها الخلاص، الرزيز، الشيشي، والزاملي وتتميز بجودتها وقيمتها الغذائية العالية، بما في ذلك احتوائها على مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ والذاكرة.

وتُعد الأحساء مركزًا عالميًا لإنتاج التمور، حيث تحتوي على ملايين من أشجار النخيل التي تنتج كميات كبيرة من التمور سنويًا.

 

