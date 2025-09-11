سبب تميز الأحساء في إنتاج التمور

استعرض خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق أسباب مناسبة الأحساء لزراعة وإنتاج التمور مقارنة بغيرها من مناطق المملكة.

وتابع الزعاق، عبر منصة إكس، أن شدة الحر صيفا سبب منافستنا للعالم في زراعة النخيل، لذلك فارتفاع الحرارة والرطوبة في الأحساء سبب تميزها في قوة إنتاجها من التمور.

وتمور الأحساء هي تمور فاخرة من أشهر أصنافها الخلاص، الرزيز، الشيشي، والزاملي وتتميز بجودتها وقيمتها الغذائية العالية، بما في ذلك احتوائها على مضادات الأكسدة التي تدعم صحة الدماغ والذاكرة.

وتُعد الأحساء مركزًا عالميًا لإنتاج التمور، حيث تحتوي على ملايين من أشجار النخيل التي تنتج كميات كبيرة من التمور سنويًا.