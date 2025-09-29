Icon

“ورث” يعيد تعريف الفنون التقليدية السعودية بمؤتمر الاستثمار الثقافي Icon حساب المواطن يوضح الأصول القابلة للتقييم Icon سبيس إكس الأمريكية تُطلق 28 قمرًا جديدًا  Icon التخصصات الصحية تُطلق برنامج متابعة التدريب TTS Icon الحصيني يتوقع: انصراف الحر تدريجيًا وبداية موسم الأمطار خلال أيام Icon طرح 21 مشروعًا عبر منصة استطلاع بالتعاون مع 14 جهة حكومية Icon تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية Icon درجات الحرارة.. مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى بـ42 مئوية وأبها الأدنى Icon النيران تلتهم سيارة الإعلامي المصري أحمد شوبير Icon ولاية أوريغون تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في بورتلاند Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
من ستارلينك إلى الفضاء

سبيس إكس الأمريكية تُطلق 28 قمرًا جديدًا 

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
سبيس إكس الأمريكية تُطلق 28 قمرًا جديدًا 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية “سبيس إكس” 28 قمرًا صناعيًا جديدًا من طراز “ستارلينك” إلى الفضاء.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن صاروخ “فالكون9” انطلق من قاعدة “فاندنبرغ” الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاملًا الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، مضيفة أن المرحلة العليا من الصاروخ تمكَّنت من الوصول إلى مدار الأرض المنخفض الأولى، بينما نفذت المرحلة الأولى المعزز B1063 هبوطًا ناجحًا على متن طائرة تابعة “لسبيس إكس” التي كانت متمركزة في المحيط الهادئ.

قد يهمّك أيضاً
صاروخ خارق من تطوير إيلون موسك للجيش الأمريكي

صاروخ خارق من تطوير إيلون موسك للجيش الأمريكي

سبيس إكس تستثمر ملياري دولار في شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي

سبيس إكس تستثمر ملياري دولار في شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي

وتعد هذه الرحلة رقم 124 لصاروخ فالكون 9 خلال عام 2025، من أصل 542 عملية إطلاق نفذتها “سبيس إكس” منذ عام 2010.
يذكر أنه بإضافة هذه الأقمار الصناعية الـ28، أصبح إجمالي عدد الأقمار النشطة في كوكبة ستارلينك يفوق 8,500 قمر صناعي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد