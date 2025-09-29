سبيس إكس الأمريكية تُطلق 28 قمرًا جديدًا 

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية “سبيس إكس” 28 قمرًا صناعيًا جديدًا من طراز “ستارلينك” إلى الفضاء.

وذكرت المؤسسة في بيان، أن صاروخ “فالكون9” انطلق من قاعدة “فاندنبرغ” الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاملًا الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، مضيفة أن المرحلة العليا من الصاروخ تمكَّنت من الوصول إلى مدار الأرض المنخفض الأولى، بينما نفذت المرحلة الأولى المعزز B1063 هبوطًا ناجحًا على متن طائرة تابعة “لسبيس إكس” التي كانت متمركزة في المحيط الهادئ.

وتعد هذه الرحلة رقم 124 لصاروخ فالكون 9 خلال عام 2025، من أصل 542 عملية إطلاق نفذتها “سبيس إكس” منذ عام 2010.

يذكر أنه بإضافة هذه الأقمار الصناعية الـ28، أصبح إجمالي عدد الأقمار النشطة في كوكبة ستارلينك يفوق 8,500 قمر صناعي.