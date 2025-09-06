Icon

سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شهدت مباراة ودية في تنزانيا واقعة غير مألوفة، حيث اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب في الدقيقة 77 بعد أن اجتاح سرب من النحل أرضية الملعب.

وكانت المباراة تجمع بين فريقي سيتي إف سي (أبوجا) وجي كي يو إف سي على ملعب كوارا في باباتي، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، قبل أن تتحول إلى مشهد غريب مع سقوط اللاعبين والحكام والطاقم الفني أرضًا لتجنب لسعات النحل.

ولم تُحدد الأسباب الدقيقة لظهور السرب، لكن البعض رجّح أن تكون تقلبات الطقس السبب، بينما أشار آخرون إلى أن الضوضاء والاهتزازات الناتجة عن المباراة قد تكون استفزت الحشرات.

وبعد فترة من الاضطراب، عادت الأمور إلى طبيعتها واستكملت المباراة دون تسجيل إصابات خطيرة.

 

 

 

