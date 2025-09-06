سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث

شهدت مباراة ودية في تنزانيا واقعة غير مألوفة، حيث اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب في الدقيقة 77 بعد أن اجتاح سرب من النحل أرضية الملعب.

وكانت المباراة تجمع بين فريقي سيتي إف سي (أبوجا) وجي كي يو إف سي على ملعب كوارا في باباتي، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، قبل أن تتحول إلى مشهد غريب مع سقوط اللاعبين والحكام والطاقم الفني أرضًا لتجنب لسعات النحل.

ولم تُحدد الأسباب الدقيقة لظهور السرب، لكن البعض رجّح أن تكون تقلبات الطقس السبب، بينما أشار آخرون إلى أن الضوضاء والاهتزازات الناتجة عن المباراة قد تكون استفزت الحشرات.

وبعد فترة من الاضطراب، عادت الأمور إلى طبيعتها واستكملت المباراة دون تسجيل إصابات خطيرة.