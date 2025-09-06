سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب طيران ناس يحقق حلم 26 سوريًا من المرضى وذوي الاحتياجات لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالجامعة السعودية الإلكترونية بدر التركي يؤم المصلين في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام غدًا القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 206 كيلو قات في جازان توجيه بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر غدًا الأمم المتحدة تعتمد مقررًا سعوديًّا فرنسيًّا بشأن استئناف مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية القبض على شخص لترويجه 1,391 قرصًا ممنوعًا في عسير القضاء على 12 عنصرًا من حركة الشباب في الصومال
شهدت مباراة ودية في تنزانيا واقعة غير مألوفة، حيث اضطر الحكم إلى إيقاف اللعب في الدقيقة 77 بعد أن اجتاح سرب من النحل أرضية الملعب.
وكانت المباراة تجمع بين فريقي سيتي إف سي (أبوجا) وجي كي يو إف سي على ملعب كوارا في باباتي، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، قبل أن تتحول إلى مشهد غريب مع سقوط اللاعبين والحكام والطاقم الفني أرضًا لتجنب لسعات النحل.
ولم تُحدد الأسباب الدقيقة لظهور السرب، لكن البعض رجّح أن تكون تقلبات الطقس السبب، بينما أشار آخرون إلى أن الضوضاء والاهتزازات الناتجة عن المباراة قد تكون استفزت الحشرات.
وبعد فترة من الاضطراب، عادت الأمور إلى طبيعتها واستكملت المباراة دون تسجيل إصابات خطيرة.
Drama in Tanzania as the game was temporary stopped during the City FC Abuja vs JKU FC match when bees flew over the pitch in the 77th minute 🤣#FootballKE pic.twitter.com/krlzgLQibO
— FootballKE🇰🇪⚽️ (@FootballKe_90) September 4, 2025