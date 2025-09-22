Icon

مع توقعات بخفض الفائدة

سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد

الإثنين ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٦ مساءً
سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد
المواطن - فريق التحرير

ارتفع سعر الذهب اليوم إلى مستوى قياسي جديد، خلال تعاملات الاثنين، مدعوما بتوقعات المستثمرين المتزايدة حول مسار خفض أسعار الفائدة، قبيل تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات تضخم رئيسية تصدر لاحقا هذا الأسبوع.

سعر الذهب اليوم

بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3716.27 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 3719.65 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.2 بالمئة إلى 3751.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس “أتوقع أن يصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع مع احتمال أن يشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التيسير النقدي”.

