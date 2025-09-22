عروض وأركان تفاعلية في المدينة المنورة غدًا بمناسبة اليوم الوطني الـ95 فعاليات وبرامج رياضية بالعاصمة المقدسة بمناسبة اليوم الوطني سعود بن نايف: بلادنا تشهد إنجازات نوعية تصنع مستقبلًا مشرقًا يليق بمكانتها الشيخ السند يطلق كود منصات الرئاسة بهوية اليوم الوطني الشرع أمام الأمم المتحدة: سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي طرف بفخر الأمجاد وعلوّ الرايات الخضراء.. وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني السعودي 95 الاعتدال الخريفي الليلة التاسعة مساء إعلان نتائج القبول الموحد رقم 4 للعمل بقطاعات وزارة الداخلية سعر الذهب اليوم عند مستوى تاريخي جديد جامعة الفيصل تطلق محطة شمسية للبحث والابتكار
ارتفع سعر الذهب اليوم إلى مستوى قياسي جديد، خلال تعاملات الاثنين، مدعوما بتوقعات المستثمرين المتزايدة حول مسار خفض أسعار الفائدة، قبيل تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات تضخم رئيسية تصدر لاحقا هذا الأسبوع.
بحلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3716.27 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 3719.65 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.2 بالمئة إلى 3751.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس “أتوقع أن يصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع مع احتمال أن يشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التيسير النقدي”.