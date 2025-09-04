Icon

الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية Icon تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان Icon المرور: 6 إرشادات للسلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية Icon التجارة: 5 إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع Icon وظائف شاغرة في شركة رتال Icon سعر الذهب قرب أعلى مستوياته Icon أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق Icon القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات بمكة المكرمة Icon جماهير الملاكمة تترقب المواجهة بين كانيلو وكراوفورد في لاس فيغاس Icon وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
 وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية

سعر الذهب قرب أعلى مستوياته

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٤ صباحاً
سعر الذهب قرب أعلى مستوياته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.

وسجل في المعاملات الفورية (3561.97) دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ (3578.50) دولارًا أمس الأربعاء.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.4%) مسجلًا (3619.40) دولارًا.

قد يهمّك أيضاً
تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الكويت

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الكويت

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة في المعاملات الفورية عند (41.19) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.2%) مسجلًا (1423.63) دولارًا وانخفض البلاديوم (0.6%) مسجلًا (1140.50) دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد
السوق

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

السوق
الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي
السوق

الذهب يواصل الارتفاع لأعلى مستوى قياسي

السوق
أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى
السوق

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى

السوق
الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر
السوق

الذهب يصعد لأعلى مستوى خلال 4 أشهر

السوق