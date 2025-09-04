الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان المرور: 6 إرشادات للسلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية التجارة: 5 إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع وظائف شاغرة في شركة رتال سعر الذهب قرب أعلى مستوياته أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات بمكة المكرمة جماهير الملاكمة تترقب المواجهة بين كانيلو وكراوفورد في لاس فيغاس وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الجلسة الماضية، في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون إلى بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية تصدر هذا الأسبوع.
وسجل في المعاملات الفورية (3561.97) دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ (3578.50) دولارًا أمس الأربعاء.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.4%) مسجلًا (3619.40) دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر الفضة في المعاملات الفورية عند (41.19) دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين (0.2%) مسجلًا (1423.63) دولارًا وانخفض البلاديوم (0.6%) مسجلًا (1140.50) دولارًا.