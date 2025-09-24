Icon

يوثق جوانب أحد أهم الأيام التاريخية في التقويم السعودي

“سعوديبيديا” بوزارة الإعلام تصدر ملحقًا خاصًا باليوم الوطني

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٣ مساءً
“سعوديبيديا” بوزارة الإعلام تصدر ملحقًا خاصًا باليوم الوطني
المواطن - واس

أصدرت الموسوعة السعودية “سعوديبيديا” بوزارة الإعلام ملحقًا خاصًا باليوم الوطني الـ95، عكس جهودها في توثيق جوانب أحد أهم الأيام التاريخية في التقويم السعودي.

وأوضح رئيس تحرير “سعوديبيديا” حامد الشهري، أن الملحق يشتمل على محتوى متخصص في مجالات مختلفة تضمن مقالات متنوعة تناولت الأحداث التاريخية، ومنها معارك التوحيد التي خاضها الملك المؤسس ورجالاته، وما تلاها من أحداث، إضافة إلى المحتوى المرئي والإنفوجرافيك، ومجموعة من الصور النادرة، التي تعكس مسيرة الدولة السعودية، وتعزز القيمة الوطنية لهذا اليوم، واستحضار دور الملك عبدالعزيز ورجاله في توحيد المملكة.

ملحق خاص باليوم الوطني

وأشار إلى أن ملحق اليوم الوطني في “سعوديبيديا” يأتي متسقًا في محتواه مع الهوية البصرية لليوم الوطني الـ95 وشعاره “عزّنا بطبعنا”، الذي يُجسّد الهوية السعودية، وتناولت مقالاته سيرة الملك عبدالعزيز ومسيرة توحيد المملكة، وقيادتها نحو عهد جديد يتسم بالأمن والاستقرار, مبينًا أن الملحق يستعرض كل ما ارتبط بالملك عبدالعزيز من صفات ومقتنيات وأماكن وشخصيات، مثل: سيارات الملك عبدالعزيز، وختم الملك عبدالعزيز، وهداياه الخاصة والرسمية، وسيوفه، ومستشاريه ورجاله، وألقابه، ورحلاته الدبلوماسية؛ لتعزيز مكانة الدولة إقليمًيا وعالميًا.

وأفاد الشهري، أن الملحق تناول سِير ملوك المملكة العربية السعودية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- والشخصيات الوطنية، والتعليم في عهد الملك عبدالعزيز، والقضاء في عهد الملك عبدالعزيز، ونظام الشورى، والإذاعة، والصحافة، والمعالم العمرانية مثل: قصر المصمك، وقصر المربع، والقصر الأحمر، وجوانب من الرياضة في عهد الملك عبدالعزيز، واستعرض بالصور أول بطولة أُقيمت وتاريخ الفروسية في عهده.

وفي الجانب الاجتماعي، أبرز الملحق القيم السعودية الأصيلة مثل: عادات الضيافة في السعودية، وأساليب الترحيب، والمضايف الملكية التي تمثّل أحد التقاليد السائدة لدى الأسرة المالكة منذ عهد الدولة السعودية الأولى لاستقبال الضيوف القادمين إلى مدينة الرياض للزيارة أو التجارة أو العلاج وغير ذلك، إضافةً إلى أسئلة معرفية تثري تجربة القارئ، وتعزز التفاعل مع محتوى ملحق اليوم الوطني.

