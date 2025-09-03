سعود بن طلال يطّلع على مشروعات الري التنموية بالأحساء

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مقر المحافظة اليوم، على أبرز المشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة العامة للري في نطاق المحافظة، بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس محمد بن زيد أبوحيد، وعدد من منسوبي المؤسسة.

ونوّه سموّه بالدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة – حفظها الله – للمشاريع التنموية وقطاع الري، مؤكدًا أهميتها في تعزيز التنمية الزراعية واستدامة الموارد المائية بالمحافظة.

كما اطلع خلال اللقاء على عرضٍ عن مشروعات المؤسسة في الأحساء، منها المشروعات المنفذة والجارية، والبالغ عددها 16 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 900 مليون ريال.

وتتضمن المشروعات تشغيل منظومة ري نموذجية بطاقة تصميمية تفوق 400 ألف متر مكعب يوميًا، من خلال شبكة مغلقة تمتد على طول 1,400 كيلومتر، وتغطي مساحة تزيد على 14 ألف هكتار، يستفيد منها أكثر من 14,020 مستفيدًا.

وتشمل المشروعات الجارية إنشاء محطات ضخ وخزانات تشغيلية بطاقة إجمالية تصل إلى 180 ألف متر مكعب يوميًا، إضافة إلى مبادرات نوعية في إطار برنامج السعودية الخضراء، شملت زراعة أشجار محلية على مساحة تتجاوز 20.5 مليون متر مربع.

ومن بين المبادرات البارزة أيضًا مشروع مدينة الليمون الزراعية الثانية، المقام على مساحة 3.1 ملايين متر مربع، إلى جانب عدد من المشروعات في مراحل الترسية والطرح، من أبرزها: ربط شبكات الري داخل واحة الأحساء، وإنشاء المركز الفني لتطوير أساليب الري الحديثة.

وفي ختام اللقاء، تسلّم سمو محافظ الأحساء نسخة من التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري، مؤكدًا دعمه المستمر لتطوير القطاع الزراعي بما يخدم تنمية واستدامة الموارد في المحافظة.